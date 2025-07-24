FT: Ермак имеет такое же влияние, как Зеленский, а возможно, и большее

Цель главы ОП – "централизовать все в постсоветском стиле правления, который напоминает нечто не так уж и отличное от автократии", сказал собеседник

Андрей Ермак (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Глава Офиса президента Андрей Ермак имеет такое же влияние, как глава государства Владимир Зеленский, а возможно, и большее. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на интервью с более чем 40 людьми, включая действующих и бывших украинских чиновников, западных дипломатов и чиновников из Европы и США, которые непосредственно сотрудничали с Ермаком.

"Мне часто говорили, что он [Ермак] имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее. Для недоброжелателей Ермак – это неизбранный царь, который накапливает безграничную власть, подрывая демократическую систему сдерживаний и противовесов, которую Киев ввел со времен Евромайдана 2014 года", — пишет автор статьи.

В материале говорится, что глава ОП составляет списки для Совета национальной безопасности и обороны Украины для введения санкций. Его обвиняют в манипулировании судебными расследованиями с целью дискредитации своих соперников и затягивания антикоррупционных расследований.

Автор со ссылкой на собеседников утверждает, что Ермак "организовывает тайные операции, распространяя утечки информации и слухи через анонимные каналы в Telegram".

"Его цель – централизовать все в постсоветском стиле правления, который напоминает что-то не так уж и отличное от автократии", – сказал один человек, тесно сотрудничавший с Ермаком в ОП.

На прошлой неделе Юлия Свириденко была назначена премьер-министром. Автор назвал ее "близкой соратницей Ермака".

Этот шаг широко освещался как свидетельство его влияния на Зеленского, говорится в статье. Один из западных послов прямо охарактеризовал роль главы ОП: "Он – президент, премьер-министр, министр иностранных дел... все министры вместе взятые".

Зеленский не согласился дать интервью для этой статьи, но он упорно защищал руководителя ОП, заявив журналисту в прошлом году, что Ермак был "одним из самых сильных менеджеров" в его команде.

В одном из интервью FT Ермак признал, что может быть жестким со своими подчиненными, но отверг обвинения в том, что он может быть чрезмерно властным.

"Невозможно не быть жестким и не достигать результатов, понимаете? Большего критика, чем я сам, не существует", – сказал глава ОП.

19 июня газета Politico писала, что Ермак якобы вызывает раздражение у представителей администрации Трампа.

23 июля Ермак в составе украинской делегации посетил Турцию. Он встретился с президентом страны Эрдоганом.