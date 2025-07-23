В Стамбуле началась встреча украинской делегации с Эрдоганом

Переговоры Украины и России могут пройти в Стамбуле в 19:00

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: depositphotos)

Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом LIGA.net сообщил собеседник, знакомый с вопросом.

Переговоры Украины и России могут пройти в Стамбуле в 19:00. Встреча делегаций запланирована во дворце Чираган, где проходили предыдущие переговоры.

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23 июля украинская делегация прибыла в Турцию на третий раунд переговоров с российской стороной. Ее возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщают пропагандистские медиа, российская делегация тоже отправилась в Турцию на переговоры. Делегацию россиян возглавляет помощник диктатора РФ Владимира Путина Владимир Мединский.