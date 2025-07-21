Зеленский объявил о новой встрече в Стамбуле

Украина готовится к новому обмену пленными и переговорам с РФ в Турции, сообщил президент

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Третий раунд украино-российских переговоров в Турции состоится 23 июля, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня я обсудил с [секретарем Совета нацбезопасности и обороны и руководителем делегации] Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду", – рассказал глава государства.

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Президент пообещал предоставить больше деталей во вторник, 22 июля.

Во время ежегодного совещания послов Зеленский сообщал, что в повестке дня новых переговоров будет возвращение пленных и детей, которые были похищены Россией, а также подготовка встречи на уровне лидеров стран.

Ранее, 18 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время звонка с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна продолжит принимать переговоры в Стамбуле, как только будут определены благоприятные даты для сторон.