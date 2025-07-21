Зеленский объявил о новой встрече в Стамбуле
Третий раунд украино-российских переговоров в Турции состоится 23 июля, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Сегодня я обсудил с [секретарем Совета нацбезопасности и обороны и руководителем делегации] Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду", – рассказал глава государства.
Президент пообещал предоставить больше деталей во вторник, 22 июля.
Во время ежегодного совещания послов Зеленский сообщал, что в повестке дня новых переговоров будет возвращение пленных и детей, которые были похищены Россией, а также подготовка встречи на уровне лидеров стран.
Ранее, 18 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время звонка с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна продолжит принимать переговоры в Стамбуле, как только будут определены благоприятные даты для сторон.
- 8 июля министр иностранных дел Турции заявлял, что Путин и другие представители РФ якобы не против третьего раунда переговоров даже на уровне лидеров.
- 11 июля президент Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате. В то же время он отметил, что необходимо закончить процесс обменов, о котором договорились во время второй встречи в Стамбуле 2 июня.
- Единственными реальными результатами двух стамбульских встреч стали крупные обмены пленными и телами погибших. Перед проведением обмена телами Украина столкнулась с провокациями РФ. Впоследствии выяснилось, что Москва снова вместе с павшими защитниками передавала тела оккупантов.
- Новая встреча в Турции состоится на фоне 50-дневного ультиматума Трампа к России и введения новой схемы с покупкой военной помощи для Украины.
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