Україна повернула з полону важкохворих та молодших за 25 років захисників – фото
Україна повернула додому своїх громадян із російського полону. Більшість із них перебувала в неволі ще з 2022 року, повідомив президент Володимир Зеленський.
Вдалося повернути захисників, які боронили Україну в Донецькій області, зокрема Маріуполі. Також у Луганській, Харківській та Херсонській областях. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.
Також вдалося повернути цивільних, яких окупанти тримали в полоні.
"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", – зазначив президент.
У Координаційному штабі зазначили, що обмін було проведено в рамках Стамбульських домовленостей. Бійці належать до груп "поранені і важкохворі" та "молодші 25 років".
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, а найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити й офіцерів.
Також вдалося повернути незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.
- Процес обмінів розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.
- 20 червня відбувся вже шостий етап обміну в рамках Стамбульських домовленостей. Тоді також повернули групу поранених та важкохворих захисників.