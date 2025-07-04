Україна повернула з полону важкохворих та молодших за 25 років захисників – фото

Додому повернули як оборонців, так і цивільних. Наймолодшому виповнилося 20 років, а найстаршому – 59 років

Обмін полоненими (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Україна повернула додому своїх громадян із російського полону. Більшість із них перебувала в неволі ще з 2022 року, повідомив президент Володимир Зеленський.

Вдалося повернути захисників, які боронили Україну в Донецькій області, зокрема Маріуполі. Також у Луганській, Харківській та Херсонській областях. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

Також вдалося повернути цивільних, яких окупанти тримали в полоні.

"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", – зазначив президент.

У Координаційному штабі зазначили, що обмін було проведено в рамках Стамбульських домовленостей. Бійці належать до груп "поранені і важкохворі" та "молодші 25 років".

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, а найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити й офіцерів.

Також вдалося повернути незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб