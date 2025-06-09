Результат "Стамбулу". Відбувся перший етап обміну полоненими до 25 років – фото

Серед категорій, які Україна повертає зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші за 25 років

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна та Росія 9 червня провели новий обмін полоненими. Додому вдалося повернути першу групу серед поранених, важкопоранених та молодших за 25 років, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", – написав глава держави.

За його словами, серед категорій, які Україна повертає зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші за 25 років.

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх", – додав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед звільнених – представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

Також у переліку є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад трьох років.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.

Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.

Також має відбутися обмін тілами полеглих військових у форматі 6000 на 6000.