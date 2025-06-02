Тяжкохворі та молодь до 25 років. Умєров розповів деталі про наступний обмін з Росією

Під час другого раунду переговорів вдалося домовитися тільки про обмін

Рустем Умєров (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що за підсумками другого раунду переговорів Україна та Росія домовилися зосередитися на обміні в форматі "усіх на усіх". На пресконференції він розповів про три категорії українців, на повернення яких сподівається Київ.

Глава Міноборони розповів про три пункти, на яких Україна наполягає під час мирних переговорів з РФ.

"Перший пункт – це припинення вогню. Другий – звільнення наших людей, полонених, викрадених дітей. Третій – зустріч лідерів. Ми домовилися лише про обмін. Інші деталі ми надамо пізніше", – сказав він.

За словами Умєрова, Україна й Росія домовилися про обмін:

→ тяжкопоранених і хворих українців;

→ молодих людей від 18 до 25 років;

→ по 6000 тіл загиблих військових.

Про те, що під час другого раунду переговорів Росія та Україна домовилися про новий обмін військовополоненими, раніше заявив президент Володимир Зеленський.

Глава ОП Єрмак повідомив, що під час зустрічі у Стамбулі Україна передала Росії список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.

Напередодні зустрічі Суспільне публікувало проєкт українського меморандуму з баченням умов для припинення вогню та подальшого мирного врегулювання, котрий Київ раніше надіслав Москві. Росіяни вирішили представити документ безпосередньо на зустрічі в Стамбулі й не надали його Києву й партнерам завчасно, хоча раніше обіцяли це зробити.