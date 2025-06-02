Тяжелобольные и молодежь до 25 лет. Умеров рассказал детали о следующем обмене с Россией

В ходе второго раунда переговоров удалось договориться только об обмене

Рустем Умеров (Фото: ЕРА)

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что по итогам второго раунда переговоров Украина и Россия договорились сосредоточиться на обмене в формате "всех на всех". На пресс-конференции он рассказал о трех категориях украинцев, на возвращение которых надеется Киев.

Глава Минобороны рассказал о трех пунктах, на которых Украина настаивает на мирных переговорах с РФ.

"Первый пункт – это прекращение огня. Второй – освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третий – встреча лидеров. Мы договорились только об обмене. Другие детали мы предоставим позже", – сказал он.

По словам Умерова, Украина и Россия договорились об обмене:

→ тяжелораненых и больных украинцев;

→ молодых людей от 18 до 25 лет;

→ по 6000 тел погибших военных.

О том, что в ходе второго раунда переговоров Россия и Украина договорились о новом обмене военнопленными, ранее заявил президент Владимир Зеленский.

Глава ОП Ермак сообщил, что во время встречи в Стамбуле Украина передала России список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть.

Накануне встречи Суспильне публиковало проект украинского меморандума с видением условий для прекращения огня и дальнейшего мирного урегулирования, который Киев послал Москве. Россияне решили представить документ непосредственно на встрече в Стамбуле и не предоставили его Киеву и партнерам заблаговременно, хотя раньше обещали это сделать.