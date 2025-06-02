В Стамбуле Украина передала РФ список украинских детей, которых нужно вернуть – Ермак

Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает, уточнил глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня украинская делегация передала россиянам список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

"Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей. Возвращение украинских детей – неотъемлемая часть справедливого и продолжительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений", – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что Украина ждет ответа, мяч на поле России.

"Настоящая добросовестность – это не слова, а действия. И сейчас самое время это доказать", – резюмировал Ермак.

В декабре 2024 года Зеленский в интервью CBN говорил, что удалось подтвердить похищение Россией 19 500 детей.

В апреле 2025 года Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Рамафосе список из 400 украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.