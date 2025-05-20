Сенаторы в США против подписания мирного соглашения без возвращения депортированных детей

Ермак отметил, что это не просто обязанность Украины, но и условие для завершения войны

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, четко определяющую, что мирное соглашение Украины с РФ не может быть подписано без возвращения всех депортированных детей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и назвал эту новость важным сигналом.

Он отметил, что инициаторами стали сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар. К ним присоединились Роджер Викер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман – представители обеих партий, "объединенных принципиальной позицией".

"Похищение детей – это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим", – отметил Ермак.

Он поблагодарил сенаторов за поддержку и подчеркнул, что возвращение каждого ребенка – это общая обязанность Украины и союзников, а также условие завершения войны.