Рубио объяснил, в чем состоит главная проблема мирного урегулирования в Украине

Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

Главная проблема мирного урегулирования состоит в том, что Россия хочет то, на что не имеет права, а Украина то, что не может вернуть военным путем. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

Глава американской дипломатии повторил тезис о том, что нет военного решения войны России против Украины. Конфликт, по словам Рубио, должен завершиться путем переговоров.

"И основной вызов, который у нас есть в Украине, заключается в том, что Россия хочет то, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права. А Украина хочет то, что она не может вернуть военным путем. И в этом суть проблемы", — подчеркнул госсекретарь.