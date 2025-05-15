Рубио заявил, что Трамп открыт к любым механизмам, которые приведут к миру в Украине

Американский госсекретарь подчеркнул, что военного решения конфликта нет

Марко Рубио (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к миру в российско-украинской войне. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел членов НАТО в Турции, передает агентство Reuters.

Глава американской дипломатии сказал, что Трамп открыт для любого механизма, который приведет к справедливому миру в войне России против Украины.

Он добавил, что США хотят увидеть прогресс в урегулировании войны в ближайшие дни.

В то же время Рубио подчеркнул, что военного решения конфликта нет.