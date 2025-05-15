Рубио заявил, что Трамп открыт к любым механизмам, которые приведут к миру в Украине
Президент США Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к миру в российско-украинской войне. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел членов НАТО в Турции, передает агентство Reuters.
Глава американской дипломатии сказал, что Трамп открыт для любого механизма, который приведет к справедливому миру в войне России против Украины.
Он добавил, что США хотят увидеть прогресс в урегулировании войны в ближайшие дни.
В то же время Рубио подчеркнул, что военного решения конфликта нет.
- 13 мая Трамп заявил, что Рубио посетит возможные украинско-российские переговоры в Турции 15 мая.
- 14 мая Сибига встретился в Анталии с Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Целью встречи было донести видение Зеленского о мирных усилиях и скоординировать позиции.