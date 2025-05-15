Рубіо заявив, що Трамп відкритий до будь-яких механізмів, які приведуть до миру в Україні
Марко Рубіо (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтримує будь-який механізм, який приведе до миру в російсько-українській війні. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ членів НАТО у Туреччині, передає агентство Reuters.

Глава американської дипломатії сказав, що Трамп відкритий для будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні Росії проти України.

Він додав, що США хочуть побачити прогрес у врегулюванні війни найближчими днями.

Водночас Рубіо наголосив, що військового вирішення конфлікту немає.

  • 13 травня Трамп заявив, що Рубіо відвідає можливі україно-російські переговори у Туреччині 15 травня.
  • 14 травня Сибіга зустрівся в Анталії з Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Метою зустрічі було донести бачення Зеленського щодо мирних зусиль і скоординувати позиції.
Читайте також
Змагання за Трампа. Чому Зеленський вирішив летіти в Туреччину, а Путін – відмовився
війнапереговоримарко рубіо