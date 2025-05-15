Рубіо заявив, що Трамп відкритий до будь-яких механізмів, які приведуть до миру в Україні
Президент США Дональд Трамп підтримує будь-який механізм, який приведе до миру в російсько-українській війні. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ членів НАТО у Туреччині, передає агентство Reuters.
Глава американської дипломатії сказав, що Трамп відкритий для будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні Росії проти України.
Він додав, що США хочуть побачити прогрес у врегулюванні війни найближчими днями.
Водночас Рубіо наголосив, що військового вирішення конфлікту немає.
- 13 травня Трамп заявив, що Рубіо відвідає можливі україно-російські переговори у Туреччині 15 травня.
- 14 травня Сибіга зустрівся в Анталії з Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Метою зустрічі було донести бачення Зеленського щодо мирних зусиль і скоординувати позиції.