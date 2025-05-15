Рубіо заявив, що Трамп відкритий до будь-яких механізмів, які приведуть до миру в Україні

Марко Рубіо (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтримує будь-який механізм, який приведе до миру в російсько-українській війні. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ членів НАТО у Туреччині, передає агентство Reuters.

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Глава американської дипломатії сказав, що Трамп відкритий для будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні Росії проти України.

Він додав, що США хочуть побачити прогрес у врегулюванні війни найближчими днями.

Водночас Рубіо наголосив, що військового вирішення конфлікту немає.