Трамп: На україно-російські переговори до Туреччини поїде Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо відвідає можливі україно-російські переговори у Туреччині 15 травня. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, передає телеканал Sky News.
Щодо теми війни РФ проти України, Трамп заявив, що цього тижня його команда буде в Туреччині для участі в очікуваних переговорах між Києвом і Москвою.
За словами президента США, держсекретар Рубіо долучиться до цих переговорів у четвер. Трамп сподівається, що зустріч може "дати певні хороші результати".
Напередодні джерела Reuters та CNN заявляли, що на переговори до Туреччини поїдуть спецпосланці американського президента Кіт Келлог і Стів Віткофф.
11 травня стало відомо про візит Рубіо до Туреччини з 14 до 16 травня. У цій країні очільник американської дипломатії має взяти участь у неформальній зустрічі голів МЗС країн-членів НАТО, на якій також обговорюватиметься закінчення російсько-української війни.
13 травня глава ОП Єрмак провів телефонну розмову з Рубіо й нагадав, що Путін досі не підтвердив участь у переговорах у Стамбулі.
- Спецпосланець Келлог заявив, що Трамп поїде на переговори у Туреччину, якщо на них буде російський диктатор Путін.