Трамп: На україно-російські переговори до Туреччини поїде Рубіо

Трамп сподівається, що зустріч може "дати хороші результати"

Марко Рубіо та Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає можливі україно-російські переговори у Туреччині 15 травня. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, передає телеканал Sky News.

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Щодо теми війни РФ проти України, Трамп заявив, що цього тижня його команда буде в Туреччині для участі в очікуваних переговорах між Києвом і Москвою.

За словами президента США, держсекретар Рубіо долучиться до цих переговорів у четвер. Трамп сподівається, що зустріч може "дати певні хороші результати".

Напередодні джерела Reuters та CNN заявляли, що на переговори до Туреччини поїдуть спецпосланці американського президента Кіт Келлог і Стів Віткофф.