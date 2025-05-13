Келлог про перемовини в Туреччині: Спочатку припинення вогню, потім – мирні переговори

Після встановлення 30-денного перемир'я можна буде розпочати тривалі мирні переговори, вважають в адміністрації Трампа

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

У контексті можливих перемовин у Туреччині Сполучені Штати сподіваються на встановлення 30-денного припинення вогню, після якого мають розпочатися переговори з різних питань, зокрема щодо територій та членства України в НАТО. Про це заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business.

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За словами чиновника, США сподіваються, що після встановлення 30-денного перемир'я можна буде розпочати тривалі мирні переговори.

"Перше, чого ми хочемо досягти, – це всеосяжного припинення вогню, повітряного, морського, наземного, інфраструктурного", – заявив посадовець.

Надалі, розповів Келлог, під час мирних переговорів обговорюватимуться питання окупованих Росією територій України, контролю над Запорізькою атомною електростанцією, неможливості вступу України до НАТО "у найближчій перспективі", повернення українських дітей додому, а також розміщення західних контингентів та миротворців в Україні.

Спецпосланець президента США заявив, що до "сил стійкості", які розміщуватимуться на захід від річки Дніпро, можуть долучитися Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща. Водночас, додав чиновник, також плануються миротворчі сили на сході України для контролю за припиненням вогню.

ОНОВЛЕНО. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща не надсилатиме своїх військових до України в межах потенційної миротворчої місії.

"Отже, ми все це досить добре спланували", – повідомив Келлог, зазначивши, що цей мирний план є "доволі об'ємним".

Посадовець заявив, що цей документ передали українцям, росіянам та партнерам США по НАТО – Британії, Франції й Німеччині.

"Очевидно, що з переговорами все не буде ідеально. Так ніколи не буває, але будуть певні поступки. Ми це чудово розуміємо. Але важливо, щоб ми зупинили вбивства, і це те, чого хоче президент Трамп. Він говорив про це неодноразово, і я думаю, що це шанс зробити це", – підсумував спецпосланець.

Тим часом заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков у контексті можливих переговорів у Туреччині вчергове озвучив вимогу Москви, аби Україна відмовилася від тих територій, які РФ окупувала та записала до своєї конституції.

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