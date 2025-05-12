У Москві знайшли нову відмовку від 30-денного перемир'я
Росія продовжує фактично відмовлятися від запропонованого Україною, Європою та США 30-денного перемир'я з 12 травня, але водночас не робить прямих заяв. Так, надвечір речниця кремлівської дипломатії Марія Захарова заявила, що Німеччина та Франція нібито вимагають перемир'я, аби посилити Україну для подальшого протистояння з РФ.
У довгій заяві посадовиця країни-агресорки виклала російський погляд на Мінський процес, традиційно стверджуючи, що Захід нібито готував Україну до війни проти РФ і використовував для цього переговори.
"Сьогодні ті ж країни [Франція та Німеччина] домагаються 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок для відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з Росією", – стверджує Захарова.
- Станом на вечір 12 травня Москва все ще не погодилася на 30-денне перемир'я, а також ігнорує слова Зеленського про готовність особисто зустрітися з Путіним у Туреччині. Партнери заявляли, що запровадять санкції, якщо РФ так і не погодиться на припинення вогню.
- Трамп допустив, що 15 травня може відвідати Туреччину, де мають відбутися російсько-українські переговори. Зеленський заявив, що хотів би бачити президента США у Стамбулі.