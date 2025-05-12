Зеленський заявив, що Україна буде рада Трампу на переговорах у Стамбулі

Український президент підтвердив, що прилетить до Туреччини і висловив сподівання, що диктатор РФ там також буде

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, який очікує на російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі 15 травня, заявив, що хотів би бачити там американського колегу Дональда Трампа.

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Зеленський нагадав, що підтримав пропозицію Трампа щодо повного й безумовного припинення вогню – достатньо тривалого, щоб дати основу дипломатії.

Крім того, український президент підтримав очільника Білого дому з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Зеленський підтвердив, що прилетить до Туреччини і висловив сподівання, що диктатор РФ там також буде.

"І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", – підсумував глава держави.

Годину тому на брифінгу Трамп сам заявив, що думає про візит до Стамбулу: "Я думаю, що обидва лідери будуть там. У мене так багато зустрічей, але я думав про поїздку до Стамбула". Зеленський напередодні казав , що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня.

"Я буду в цей четвер, п'ятнадцятого травня, у Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують", – додав глава держави у вечірньому зверненні.

Водночас Путін, хоч і перший запропонував відновити прямі переговори між Києвом та Москвою у Стамбулі, досі нічого не відповів Зеленському.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа. Президент Володимир Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган .