Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня. Такий допис голова держави опублікував у своїх соцмережах.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – повідомив Зеленський.

Менш ніж за годину до цієї заяви президент США Дональд Трамп написав, що Україна має погодитись на переговори з Росією у Стамбулі. Очільник Штатів вважає, що завдяки зустрічі Київ "принаймні зможе зрозуміти", чи можливо укласти угоду з Москвою – й Захід зможе діяти відповідно до цього.

РФ поки не відповіла на пропозицію Зеленського. Судячи з попередніх повідомлень російської пропаганди, країна-агресорка ще не визначилась зі складом делегації, яку хоче надіслати до Туреччини.

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