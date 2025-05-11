Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня. Такий допис голова держави опублікував у своїх соцмережах.
"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – повідомив Зеленський.
Менш ніж за годину до цієї заяви президент США Дональд Трамп написав, що Україна має погодитись на переговори з Росією у Стамбулі. Очільник Штатів вважає, що завдяки зустрічі Київ "принаймні зможе зрозуміти", чи можливо укласти угоду з Москвою – й Захід зможе діяти відповідно до цього.
РФ поки не відповіла на пропозицію Зеленського. Судячи з попередніх повідомлень російської пропаганди, країна-агресорка ще не визначилась зі складом делегації, яку хоче надіслати до Туреччини.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. У випадку відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.