"Санкції коштували Росії 400 млрд євро". Франція розкрила, що буде, якщо РФ не піде на перемир'я
Якщо не буде досягнуто перемир'я, то європейці та американці посилять тиск на диктатора Володимира Путіна – є можливість запровадити "масштабні санкції". За три роки повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 400 млрд євро через обмеження з боку Європи. Про це повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Radio France.
"Вчора в Києві ми стали свідками історичного моменту, коли було зроблено рішучий крок до миру в Україні. Одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, починаючи з понеділка [12 травня], спонукав Володимира Путіна рухатися у правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга [15-го числа], вступити в дискусії, що ведуть до тривалого миру в Україні", – розповів французький посадовець.
Водночас Барро наголосив, що для переговорів спочатку необхідне припинення вогню: "Ви не ведете переговори під бомбами або безпілотниками".
Він нагадав, що востаннє перемовини без перемир'я велись у Стамбулі у 2022 році – і це призвело до провалу та "не зупинило Володимира Путіна від вчинення різанини у Бучі, яка викликала жах у всієї планети (за цей та інші воєнні злочини відповідальний не лише диктатор та керівництво РФ, але й військові країни-агресорки. – Ред.)".
"Якщо не буде припинення вогню, ви можете розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на Володимира Путіна. Ми маємо можливість запровадити масовані санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку", – зазначив голова МЗС Франції.
За його словами, санкції, впроваджені європейцями проти російської економіки впродовж трьох останніх років, уже коштували диктатору РФ 400 млрд євро – це рівнозначно трирічному військовому бюджету країни-агресорки.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.
- Згодом спецпосланець президента США Келлог нагадав позицію Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки.