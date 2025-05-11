"Санкції коштували Росії 400 млрд євро". Франція розкрила, що буде, якщо РФ не піде на перемир'я

Жан-Ноель Барро (Фото: ABDUL SABOOR / EPA)

Якщо не буде досягнуто перемир'я, то європейці та американці посилять тиск на диктатора Володимира Путіна – є можливість запровадити "масштабні санкції". За три роки повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 400 млрд євро через обмеження з боку Європи. Про це повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Radio France.

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"Вчора в Києві ми стали свідками історичного моменту, коли було зроблено рішучий крок до миру в Україні. Одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, починаючи з понеділка [12 травня], спонукав Володимира Путіна рухатися у правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга [15-го числа], вступити в дискусії, що ведуть до тривалого миру в Україні", – розповів французький посадовець.

Водночас Барро наголосив, що для переговорів спочатку необхідне припинення вогню: "Ви не ведете переговори під бомбами або безпілотниками".

Він нагадав, що востаннє перемовини без перемир'я велись у Стамбулі у 2022 році – і це призвело до провалу та "не зупинило Володимира Путіна від вчинення різанини у Бучі, яка викликала жах у всієї планети (за цей та інші воєнні злочини відповідальний не лише диктатор та керівництво РФ, але й військові країни-агресорки. – Ред.)".

"Якщо не буде припинення вогню, ви можете розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на Володимира Путіна. Ми маємо можливість запровадити масовані санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку", – зазначив голова МЗС Франції.

За його словами, санкції, впроваджені європейцями проти російської економіки впродовж трьох останніх років, уже коштували диктатору РФ 400 млрд євро – це рівнозначно трирічному військовому бюджету країни-агресорки.