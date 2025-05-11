"Санкции стоили РФ 400 млрд евро". Франция раскрыла, что будет, если не наступит перемирие
Если не будет достигнуто перемирие, то европейцы и американцы усилят давление на диктатора Владимира Путина – есть возможность ввести "масштабные санкции". За три года полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 400 млрд евро из-за ограничений со стороны Европы. Об этом сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France.
"Вчера в Киеве мы стали свидетелями исторического момента, когда был сделан решительный шаг к миру в Украине. Единодушный призыв европейцев и украинцев, при поддержке американцев, к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с понедельника [12 мая], побудил Владимира Путина двигаться в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга [15 числа], вступить в дискуссии, ведущие к длительному миру в Украине", – рассказал французский чиновник.
В то же время Барро подчеркнул, что для переговоров сначала необходимо прекращение огня: "Вы не ведете переговоры под бомбами или беспилотниками".
Он напомнил, что в последний раз переговоры без перемирия велись в Стамбуле в 2022 году – и это привело к провалу и "не остановило Владимира Путина от совершения резни в Буче, которая вызвала ужас у всей планеты (За это и другие военные преступления ответственен не только диктатор и руководство РФ, но и военные страны-агрессора. – Ред.)".
"Если не будет прекращения огня, вы можете рассчитывать на то, что европейцы и американцы усилят давление на Владимира Путина. У нас есть возможность ввести массированные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику", – отметил глава МИД Франции.
По его словам, санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение трех последних лет, уже стоили диктатору РФ 400 млрд евро – это равнозначно трехлетнему военному бюджету страны-агрессора.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время, фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и, наконец, президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- Впоследствии спецпосланник президента США Келлог напомнил позицию Трампа: сначала перемирие, а во время него – переговоры, не наоборот.