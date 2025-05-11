"Санкции стоили РФ 400 млрд евро". Франция раскрыла, что будет, если не наступит перемирие

Жан-Ноэль Барро (Фото: ABDUL SABOOR / EPA)

Если не будет достигнуто перемирие, то европейцы и американцы усилят давление на диктатора Владимира Путина – есть возможность ввести "масштабные санкции". За три года полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 400 млрд евро из-за ограничений со стороны Европы. Об этом сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Radio France.

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"Вчера в Киеве мы стали свидетелями исторического момента, когда был сделан решительный шаг к миру в Украине. Единодушный призыв европейцев и украинцев, при поддержке американцев, к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с понедельника [12 мая], побудил Владимира Путина двигаться в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга [15 числа], вступить в дискуссии, ведущие к длительному миру в Украине", – рассказал французский чиновник.

В то же время Барро подчеркнул, что для переговоров сначала необходимо прекращение огня: "Вы не ведете переговоры под бомбами или беспилотниками".

Он напомнил, что в последний раз переговоры без перемирия велись в Стамбуле в 2022 году – и это привело к провалу и "не остановило Владимира Путина от совершения резни в Буче, которая вызвала ужас у всей планеты (За это и другие военные преступления ответственен не только диктатор и руководство РФ, но и военные страны-агрессора. – Ред.)".

"Если не будет прекращения огня, вы можете рассчитывать на то, что европейцы и американцы усилят давление на Владимира Путина. У нас есть возможность ввести массированные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику", – отметил глава МИД Франции.

По его словам, санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение трех последних лет, уже стоили диктатору РФ 400 млрд евро – это равнозначно трехлетнему военному бюджету страны-агрессора.