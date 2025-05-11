Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая
Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Об этом он заявил на ночной пресс-конференции в Кремле.
По словам диктатора РФ, 11 мая он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросит его о возможности переговоров в Стамбуле.
"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные с их стороны в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без предварительных условий. Предлагаем начать без промедлений уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле – там, где они проводились раньше и где были перерывы.
Он отметил, что Россия "готова на серьезные переговоры" с Украиной, целью которых является "устранение первопричин конфликта".
"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о новом перемирии, о новом прекращении огня – причем реальное перемирие. Это был бы первый шаг к долгосрочному установившемуся миру", – добавил российский диктатор.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер и его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное прекращение огня с 12 мая.
- В то же время спикер Кремля Песков заявил, что России "надо подумать" над этим предложением.