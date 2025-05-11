Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая

По словам диктатора, Россия готова на "серьезные переговоры" с Украиной, целью которых является "устранение первопричин конфликта"

Владимир Путин (Фото: ЕРА/PAVEL BEDNYAKOV)

Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Об этом он заявил на ночной пресс-конференции в Кремле.

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По словам диктатора РФ, 11 мая он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросит его о возможности переговоров в Стамбуле.

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные с их стороны в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без предварительных условий. Предлагаем начать без промедлений уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле – там, где они проводились раньше и где были перерывы.

Он отметил, что Россия "готова на серьезные переговоры" с Украиной, целью которых является "устранение первопричин конфликта".

"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о новом перемирии, о новом прекращении огня – причем реальное перемирие. Это был бы первый шаг к долгосрочному установившемуся миру", – добавил российский диктатор.