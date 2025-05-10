У Путина ответили на предложение о 30-дневном перемирии: Надо подумать

Москва традиционно говорит, что на нее якобы бесполезно давить санкциями

Владимир Путин (Фото: EPA)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России "надо подумать" над предложением о 30-дневном перемирии в войне против Украины. Об этом приспешник диктатора Владимира Путина рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

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"Мы должны подумать об этом. Это новые обстоятельства. У нас есть своя позиция", – заявил спикер.

Также Песков возразил, что Россию "загоняют в угол" в контексте возможных санкций. Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны Европы введут новые ограничения против РФ и окажут военную помощь Украине в случае отказа Москвы от перемирия и отметил, что к этому присоединится и президент США Дональд Трамп.

Традиционно кремлевский чиновник заявлял о противостоянии с Европой и утверждал, что Россия якобы "достаточно устойчива к любым видам давления".

Также Песков повторил типичные заявления РФ о готовности к диалогу об окончании войны и отметил посреднические усилия администрации Трампа.

"Но в то же время, это достаточно бесполезно – пытаться давить на нас", – утверждал спикер диктатора.

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10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.

Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.