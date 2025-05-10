Если Путин не пойдет на перемирие, США и Европа усилят помощь Украине и санкции – Стармер

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Дональд Туск на встрече "коалиции желающих" в Киеве (Фото: Darek Delmanowicz / EPA)

Если российский диктатор Владимир Путин не согласится с предложением о 30-дневном перемирии, то США и Европа усилят военную помощь и санкции против страны-агрессора, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по результатам встречи "коалиции желающих".

Политик напомнил, что за два месяца, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня, Россия осуществила одни из крупнейших атак против гражданских людей, а также пыталась "запудрить мозги" и задерживала процесс, не реагируя на предложения о перемирии.

"Именно поэтому мы здесь вместе с Соединенными Штатами обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире – именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения перемирия. Без дополнительных условий, без задержек", – отметил Стармер.

По его словам, Путин хочет выдвигать условия, вместо прекращения огня диктатор организовал военный парад на 9 мая и "он еще раз бросает вызов".

"Все лидеры коалиции желающих, с которыми мы только что общались, выступили за немедленное прекращение огня без каких-либо условий, призывая Путина: если он не вернется на путь мира – мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим санкции, усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Именно это мы обсуждали сегодня", – пояснил премьер Британии.

10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.

Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.