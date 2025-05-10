Якщо Путін не піде на перемир'я, США та Європа посилять допомогу Україні й санкції – Стармер

Володимир Зеленський, Кір Стармер та Дональд Туск на зустрічі "коаліції охочих" у Києві (Фото: Darek Delmanowicz / EPA)

Якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на пропозицію про 30-денне перемир'я, то США і Європа посилять військову допомогу та санкції проти країни-агресора, щоб примусити її сісти за стіл переговорів. Про це на пресконференції у Києві заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за результатами зустрічі "коаліції охочих".

Політик нагадав, що за два місяці, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню, Росія здійснила одні з найбільших атак проти цивільних людей, а також намагалася "запудрити мізки" та затримувала процес, не реагуючи на пропозиції про перемир'я.

"Саме тому ми тут разом зі Сполученими Штатами звертаємося до Путіна відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир – саме зараз шанс це продемонструвати. Йдеться, наголошую, про безумовне 30-денне припинення вогню з негайним початком переговорів після досягнення перемир'я. Без додаткових умов, без затримок", – зауважив Стармер.

За його словами, Путін хоче висувати умови, замість припинення вогню диктатор організував військовий парад на 9 травня й "він ще раз кидає виклик".

"Усі лідери коаліції охочих, з якими ми тільки що спілкувались, виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов, закликаючи Путіна: якщо він не повернеться на шлях миру – ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу допомогу оборонній потузі України, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів. Саме це ми обговорювали сьогодні", – пояснив прем'єр Британії.

10 травня Макрон, Стармер, Туск та Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.

Зеленський та партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. Москва поки що не погодилась на цю ідею.