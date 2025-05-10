"Коаліція охочих" зателефонувала Трампу. Україна пропонує РФ повне перемир'я з 12 травня

У МЗС зазначили, що в разі згоди Росії це може стати шляхом до мирних переговорів

Зустріч "коаліції охочих" у Києві (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Президент Володимир Зеленський разом із представниками "коаліції охочих", які прибули до Києва 10 травня, провели телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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У розмові брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер.

Голова МЗС зазначив, що розмова була продуктивною. Під час неї зосередилися на мирних зусиллях щодо врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня). Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", – підкреслив Сибіга.

Перед цим голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував схоже фото та підписав його як "історичні моменти". Проте в деталі він не вдавався.