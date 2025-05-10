"Коалиция желающих" позвонила Трампу. Украина предлагает РФ полное перемирие с 12 мая
Президент Владимир Зеленский вместе с представителями "коалиции желающих", прибывшими в Киев 10 мая, провели телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
В разговоре принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.
Глава МИД отметил, что разговор был продуктивным. Во время него сосредоточились на мирных усилиях по урегулированию полномасштабной войны России против Украины.
"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая). Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия", – сказал Сибига.
Перед этим глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал похожее фото и подписал его как "исторические моменты". Однако в детали он не вдавался.
9 мая президент Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после достижения перемирия.
- 10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиций желающих". Они также почтили память погибших украинских военных.