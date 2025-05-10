"Коалиция желающих" позвонила Трампу. Украина предлагает РФ полное перемирие с 12 мая

В МИД отметили, что в случае согласия России это может стать путем к началу мирных переговоров

Встреча "коалиции желающих" в Киеве (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Президент Владимир Зеленский вместе с представителями "коалиции желающих", прибывшими в Киев 10 мая, провели телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В разговоре принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.

Глава МИД отметил, что разговор был продуктивным. Во время него сосредоточились на мирных усилиях по урегулированию полномасштабной войны России против Украины.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая). Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия", – сказал Сибига.

Перед этим глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал похожее фото и подписал его как "исторические моменты". Однако в детали он не вдавался.