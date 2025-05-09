Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих"
Украина готовится к встрече с руководителями стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на состоявшемся в Осло саммите Объединенных экспедиционных сил.
По словам Зеленского, в Украине готовятся к встрече с руководителями стран-участниц "коалиции желающих".
Глава государства отметил: Украине нужна такая коалиция, и она "должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с нашим общим видением".
"Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности. Завтра [10 мая] – встречи", – рассказал Зеленский.
- 30 апреля The Times сообщало, что Европе будет сложно собрать 25 000 миротворцев для отправки в Украину.
5 мая стало известно, что в рамках "коалиции желающих" Чехия с союзниками будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39 на своих базах.