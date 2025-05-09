Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готовится к встрече с руководителями стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на состоявшемся в Осло саммите Объединенных экспедиционных сил.

По словам Зеленского, в Украине готовятся к встрече с руководителями стран-участниц "коалиции желающих".

Глава государства отметил: Украине нужна такая коалиция, и она "должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с нашим общим видением".

"Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности. Завтра [10 мая] – встречи", – рассказал Зеленский.