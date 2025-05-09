Зеленский анонсировал встречу с главами стран "коалиции желающих"
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готовится к встрече с руководителями стран "коалиции желающих", члены которой планируют разместить военные контингенты в Украине после войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на состоявшемся в Осло саммите Объединенных экспедиционных сил.

По словам Зеленского, в Украине готовятся к встрече с руководителями стран-участниц "коалиции желающих".

Глава государства отметил: Украине нужна такая коалиция, и она "должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с нашим общим видением".

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"Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности. Завтра [10 мая] – встречи", – рассказал Зеленский.

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Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) – группа 10 государств, возглавляемая Великобританией, в которую входят Североевропейские и Балтийские страны.
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