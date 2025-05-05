"Коалиция желающих". Украинские пилоты будут обучаться на самолетах F-16 и L-39 в Чехии
В рамках "коалиции желающих" Чехия с союзниками будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39 на своих базах. Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер Чехии Петр Фиала.
"Мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами по "коалиции желающих" будем обучать украинских пилотов на F-16 и L-39", – сказал он.
По словам Фиалы, обучение будет проходить на базах в Чехии.
"Украина уже обучает пилотов истребителей на чешских моделях, поставляемых в Украину", – добавил он.
L-39 – это советский учебно-боевой самолет, разработанный чешской компанией Aero Vodochody в 1960-х годах. Он стал одним из наиболее широко используемых самолетов в мире для подготовки пилотов и имеет многочисленные модификации, также применяемые в боевых условиях.
3 мая 2025 года Зеленский сообщил, что в Чехии планируется обсуждение сотрудничества по развитию украинской военной авиации, расширение программ подготовки ее пилотов и поддержка украинского парка F-16.
На этой же конференции Зеленский сообщил, что в 2025 году Украина может получить 1,8 млн боеприпасов по чешской инициативе.