"Коалиция желающих". Украинские пилоты будут обучаться на самолетах F-16 и L-39 в Чехии

Владимир Зеленский и Петр Фиала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

В рамках "коалиции желающих" Чехия с союзниками будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39 на своих базах. Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер Чехии Петр Фиала.

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"Мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами по "коалиции желающих" будем обучать украинских пилотов на F-16 и L-39", – сказал он.

По словам Фиалы, обучение будет проходить на базах в Чехии.

"Украина уже обучает пилотов истребителей на чешских моделях, поставляемых в Украину", – добавил он.

L-39 – это советский учебно-боевой самолет, разработанный чешской компанией Aero Vodochody в 1960-х годах. Он стал одним из наиболее широко используемых самолетов в мире для подготовки пилотов и имеет многочисленные модификации, также применяемые в боевых условиях.