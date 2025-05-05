В США протестировали новую систему РЭБ для истребителей F-16

Эта система поможет F-16 лучше бороться с современными высокоточными радиочастотными угрозами

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Американская компания Northrop Grumman объявила о завершении лётных испытаний новейшей системы радиоэлектронной борьбы IVEWS, созданной для истребителей F-16. Об этом сообщает компания Northrop Grumman.

Отмечается, что по результатам семимесячных тестирований в боевых условиях компания подтвердила готовность к серийному производству и интеграции системы в сотрудничестве с Воздушными силами США.

В частности, IVEWS продемонстрировала:

эффективность противодействия широкому спектру современных высокоточных радиочастотных угроз;

полную совместимость с радарами AN/APG-83 SABR AESA, которые могут одновременно работать без взаимного препятствия.

Тесты проводились на двух авиабазах США с привлечением истребителей F-16 Block 50, совершивших более 70 вылетов. Проверялись разные боевые сценарии – от "воздух-воздух" до "воздух-поверхность", включая комбинированные угрозы.

"Систему IVEWS протестировали сразу на двух самолетах во время первого же полета, и она продемонстрировала отличные результаты", – заявил подполковник Кристофер Джеймс, заместитель начальника отдела программ F-16 Воздушных сил США.

В Northrop Grumman подчеркнули, что новая РЭБ-система обеспечивает уровень защиты, сравнимый с возможностями самолетов пятого поколения.

Также система доступна для экспорта без ограничений, что открывает новые перспективы для партнеров США, эксплуатирующих F-16.