В США протестировали новую систему РЭБ для истребителей F-16
Американская компания Northrop Grumman объявила о завершении лётных испытаний новейшей системы радиоэлектронной борьбы IVEWS, созданной для истребителей F-16. Об этом сообщает компания Northrop Grumman.
Отмечается, что по результатам семимесячных тестирований в боевых условиях компания подтвердила готовность к серийному производству и интеграции системы в сотрудничестве с Воздушными силами США.
В частности, IVEWS продемонстрировала:
эффективность противодействия широкому спектру современных высокоточных радиочастотных угроз;
полную совместимость с радарами AN/APG-83 SABR AESA, которые могут одновременно работать без взаимного препятствия.
Тесты проводились на двух авиабазах США с привлечением истребителей F-16 Block 50, совершивших более 70 вылетов. Проверялись разные боевые сценарии – от "воздух-воздух" до "воздух-поверхность", включая комбинированные угрозы.
"Систему IVEWS протестировали сразу на двух самолетах во время первого же полета, и она продемонстрировала отличные результаты", – заявил подполковник Кристофер Джеймс, заместитель начальника отдела программ F-16 Воздушных сил США.
В Northrop Grumman подчеркнули, что новая РЭБ-система обеспечивает уровень защиты, сравнимый с возможностями самолетов пятого поколения.
Также система доступна для экспорта без ограничений, что открывает новые перспективы для партнеров США, эксплуатирующих F-16.
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