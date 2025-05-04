Україна та Чехія створять школу для пілотів F-16
Україна та Чехія ведуть переговори про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з головою Чехії Петром Павелом.
"Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме – створення українсько-чеської школи F-16", – зазначив голова української держави.
За словами президента, наразі з безпекових причин не можна відкрити таку базу на території України, оскільки щоденно тривають російські удари.
Відтак, додав Зеленський, Україна працює з партнерами, аби відкрити такі школи за межами держави: "І це буде".
Напередодні, голова держави повідомив, що у Чехії планується обговорення співпраці щодо розвитку української військової авіації, розширення програм підготовки її пілотів та підтримки українського парку F-16.
- На цій же конференції Зеленський повідомив, що у 2025 році Україна може отримати 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою.