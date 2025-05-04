Україна та Чехія створять школу для пілотів F-16

Через щоденні російські удари таку базу неможливо відкрити на українській території, пояснив Зеленський

Украинские F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Україна та Чехія ведуть переговори про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з головою Чехії Петром Павелом.

"Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме – створення українсько-чеської школи F-16", – зазначив голова української держави.

За словами президента, наразі з безпекових причин не можна відкрити таку базу на території України, оскільки щоденно тривають російські удари.

Відтак, додав Зеленський, Україна працює з партнерами, аби відкрити такі школи за межами держави: "І це буде".