Зеленский: В этом году Украина может получить 1,8 млн снарядов по чешской инициативе

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

В 2025 году Украина может получить 1,8 млн боеприпасов по чешской инициативе по закупке снарядов по всему миру. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.

"Блестяще работает чешская инициатива... В прошлом году вы [чехи] значительно действительно сильно нам помогли со снарядами для артиллерии. И мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы проговаривали 1,8 млн снарядов в этом году может быть – это очень сильное решение", – рассказал Зеленский в Праге.

Глава государства отметил, что на 5 мая запланирована встреча украинских властей с оборонными компаниями Чехии: "Мы готовим еще конкретику".

Павел напомнил, что благодаря чешской инициативе соотношение между артиллерийскими снарядами на фронте между Украиной и РФ сократилось до 1:2. Эти же цифры подтверждал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский: ранее разрыв в боеприпасах составлял 1 до 10 в пользу оккупантов. Военачальник связывал это как с военной помощью, так и с уничтожением российских артсистем.

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