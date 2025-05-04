Зеленський: Цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн снарядів за чеською ініціативою

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

У 2025 році Україна може отримати 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою із закупівлі снарядів у всьому світі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Чехії Петром Павелом.

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"Блискуче працює чеська ініціатива... Минулого року ви [чехи] значно дійсно сильно допомогти нам зі снарядами для артилерії. І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали, 1,8 млн снарядів цього року може бути – це дуже сильне рішення", – розповів Зеленський у Празі.

Глава держави зазначив, що на 5 травня запланована зустріч української влади з оборонними компаніями Чехії: "Ми готуємо ще конкретику".

Натомість Павел нагадав, що завдяки чеській ініціативі співвідношення в артилерійських снарядах на фронті між Україною та РФ скоротилось до 1:2. Ці ж цифри підтверджував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: раніше розрив у боєприпасах становив 1 до 10 на користь окупантів. Воєначальник пов'язував це як із військовою допомогою, так і зі знищенням російських артсистем.

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