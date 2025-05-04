Зеленський: Цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн снарядів за чеською ініціативою
У 2025 році Україна може отримати 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою із закупівлі снарядів у всьому світі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Чехії Петром Павелом.
"Блискуче працює чеська ініціатива... Минулого року ви [чехи] значно дійсно сильно допомогти нам зі снарядами для артилерії. І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали, 1,8 млн снарядів цього року може бути – це дуже сильне рішення", – розповів Зеленський у Празі.
Глава держави зазначив, що на 5 травня запланована зустріч української влади з оборонними компаніями Чехії: "Ми готуємо ще конкретику".
Натомість Павел нагадав, що завдяки чеській ініціативі співвідношення в артилерійських снарядах на фронті між Україною та РФ скоротилось до 1:2. Ці ж цифри підтверджував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: раніше розрив у боєприпасах становив 1 до 10 на користь окупантів. Воєначальник пов'язував це як із військовою допомогою, так і зі знищенням російських артсистем.
- До ініціативи Чехії фінансово доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші.
15 лютого президент Чехії Павел повідомив, що ініціатива з постачання боєприпасів до України буде продовжуватися, а за останній рік поставлено 1,6 млн снарядів.
- У 2025 році Україна вже отримала 400 000 великокаліберних снарядів у межах чеської ініціативи.