У 2025 році Україна вже отримала 400 000 снарядів за чеською ініціативою
До кінця квітня 2025 року Україна отримала ще 400 000 великокаліберних снарядів у межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News.
Чиновниця повідомила, що торік за посередництва Чехії Україна отримала близько 1,5 млн боєприпасів різного калібру.
За словами Чернохової, у 2025-му гроші на ініціативу будуть забезпечені до осені.
На початку квітня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомляв, що для реалізації проєкту Чехія отримала додаткове фінансування від Канади, Норвегії, Данії та Нідерландів. Міністерка оборони додала, що до ініціативи доєднуються й інші країни, згадавши про двосторонні переговори з Бельгією, котра також обіцяла взяти участь.
На запитання, чи поставлять Україні цього року більше боєприпасів, ніж минулого, Чернохова відповіла, що не хоче "обмежуватися якимись цифрами".
"Ми доставимо стільки боєприпасів, скільки зможемо отримати по всьому світу. І у нас ще є достатньо ресурсів, на даний момент ці ресурси становлять приблизно ще півтора мільйона (боєприпасів. – Ред.)", – зазначила посадовиця.
Вона зауважила, що від донорів залежить, чи вдасться Чехії зібрати достатньо коштів, аби оплатити ініціативу і якнайшвидше доставити боєприпаси до України.
- 15 лютого президент Чехії Павел повідомив, що ініціатива з постачання боєприпасів до України буде продовжуватися, а за останній рік поставлено 1,6 млн снарядів.
- 28 березня прем'єр країни Фіала заявив, що у межах чеської ініціативи Україна може отримати у 2025 році не менше снарядів, ніж минулого року.