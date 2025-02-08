Співвідношення артснарядів між арміями України та РФ за рік скоротилося уп'ятеро – Сирський
Співвідношення артилерійських снарядів між російською та українською арміями за рік скоротилося у майже п'ять разів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
За його словами, у 2024 році перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.
Це сталося завдяки двом факторам: допомога від західних союзників та цілеспрямоване знищення українськими військовими російської артилерії.
"За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою", – написав головком.
- 4 листопада 2024 року президент Зеленський розповів, що західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії.
- 11 листопада він сказав, що атаки Сил оборони на російські склади зі зброєю знизили кількість артилерії, яку застосовують окупанти.
- 13 грудня речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що на деяких ділянках фронту Сили оборони переважають росіян у співвідношенні артилерійських снарядах у півтора, а то й три рази.