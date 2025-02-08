Співвідношення артснарядів між арміями України та РФ за рік скоротилося уп'ятеро – Сирський

У 2024 році перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10

Артилерійські снаряди (Фото: ЕРА)

Співвідношення артилерійських снарядів між російською та українською арміями за рік скоротилося у майже п'ять разів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, у 2024 році перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.

Це сталося завдяки двом факторам: допомога від західних союзників та цілеспрямоване знищення українськими військовими російської артилерії.

"За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою", – написав головком.

4 листопада 2024 року президент Зеленський розповів, що західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії.

11 листопада він сказав, що атаки Сил оборони на російські склади зі зброєю знизили кількість артилерії, яку застосовують окупанти.

13 грудня речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що на деяких ділянках фронту Сили оборони переважають росіян у співвідношенні артилерійських снарядах у півтора, а то й три рази.