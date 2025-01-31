Чехія розглядає нову ініціативу із закупівлі артснарядів для України – шукає союзників

Ян Ліпавський (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага розглядає можливість створення нової ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України. Його цитує n-tv.

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"Це питання політичної волі, і якщо знову багато держав-членів ЄС приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато зробити для України", – сказав глава чеської дипломатії в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, наразі вивчаються можливості фінансування нової ініціативи, після чого буде визначено, скільки боєприпасів можна закупити на наявні кошти.

У листопаді минулого року Ліпавський запевнив, що так звана чеська ініціатива з постачання артилерійських снарядів Україні у 2025 році буде продовжена, союзники вже знайшли "велику кількість" снарядів.