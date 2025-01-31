Чехія розглядає нову ініціативу із закупівлі артснарядів для України – шукає союзників
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага розглядає можливість створення нової ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України. Його цитує n-tv.
"Це питання політичної волі, і якщо знову багато держав-членів ЄС приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато зробити для України", – сказав глава чеської дипломатії в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.
За його словами, наразі вивчаються можливості фінансування нової ініціативи, після чого буде визначено, скільки боєприпасів можна закупити на наявні кошти.
У листопаді минулого року Ліпавський запевнив, що так звана чеська ініціатива з постачання артилерійських снарядів Україні у 2025 році буде продовжена, союзники вже знайшли "велику кількість" снарядів.
- До ініціативи Чехії доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші. Але не обійшлося й без проблем: наприкінці травня голова Міноборони Чехії заявляла, що на той момент кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.
- 13 вересня 2024 року польська газета Wyborcza повідомила, що наразі їх країна одна досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень до закупівель вже доєдналися 18 країн. Глава МЗС Польщі заявив, що виникли певні "питання" щодо фінансування ініціативи, але пообіцяв, що країна все ж таки виконає свої зобов'язання.
- 24 вересня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що снаряди за чеською ініціативою постачають згідно з планом та зазначеними графіками.