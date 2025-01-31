Чехия рассматривает новую инициативу для закупки артснарядов для Украины – ищет союзников

Ян Липавский (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага рассматривает возможность создания новой инициативы для закупки артиллерийских снарядов для Украины. Его цитирует n-tv.

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"Этот вопрос политической воли, и если снова многие государства-члены ЕС присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многое сделать для Украины", – сказал глава чешской дипломатии в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, изучаются возможности финансирования новой инициативы, после чего будет определено, сколько боеприпасов можно закупить на имеющиеся средства.

В ноябре прошлого года Липавский заверил, что так называемая чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов Украине в 2025 году будет продолжена, союзники уже нашли "большое количество" снарядов.