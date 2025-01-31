Чехия рассматривает новую инициативу для закупки артснарядов для Украины – ищет союзников
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага рассматривает возможность создания новой инициативы для закупки артиллерийских снарядов для Украины. Его цитирует n-tv.
"Этот вопрос политической воли, и если снова многие государства-члены ЕС присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многое сделать для Украины", – сказал глава чешской дипломатии в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, изучаются возможности финансирования новой инициативы, после чего будет определено, сколько боеприпасов можно закупить на имеющиеся средства.
В ноябре прошлого года Липавский заверил, что так называемая чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов Украине в 2025 году будет продолжена, союзники уже нашли "большое количество" снарядов.
- К инициативе Чехии присоединилось около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие. Но не обошлось и без проблем: в конце мая глава Минобороны Чехии заявляла, что на тот момент средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.
- 13 сентября 2024 года польская газета Wyborcza сообщила, что в настоящее время их страна до сих пор не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. По состоянию на август к закупкам уже присоединились 18 стран. Глава МИД Польши заявил, что возникли определенные "вопросы" о финансировании инициативы, но пообещал, что страна все же выполнит свои обязательства.
- 24 сентября первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что снаряды по чешской инициативе поставляют согласно плану и указанным графикам.