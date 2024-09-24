Чешская инициатива. Сейчас снаряды поставляются по плану и графикам – замминистра обороны

Гаврилюк отметил, что такая помощь – это "довольно серьезная поддержка" украинских войск на поле боя

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По состоянию на сентябрь снаряды по чешской инициативе поставляются согласно плану и указанным графикам, сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в эфире телемарафона.

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По его словам, на сегодняшний день "все выровнялось" с поставкой снарядов по чешской инициативе, но признал: "немножко была в начале лета просадка" в этом вопросе.

В основном проблема была связана из-за отсутствия финансовых пожертвований для закупки боеприпасов, пояснил Гаврилюк.

Но, отметил чиновник, по состоянию на сентябрь "уже все идет согласно плану поставки и указанным графикам".

Он добавил, что такая помощь – это "довольно серьезная поддержка" украинских войск на поле боя.

Также замминистра отметил, что по этой инициативе передают не только снаряды стандарта НАТО (калибра 155-мм), что также играет немаловажную роль для Украины.

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Первая партия снарядов по чешской инициативе прибыла в Украину 25 июня 2024, заявил премьер страны Петр Фиала. Но количество боеприпасов он не уточнил.

К инициативе Чехии присоединилось около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие. Но не обошлось и без проблем: в конце мая глава Минобороны Чехии заявляла, что на тот момент средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

13 сентября польская газета Wyborcza сообщила, что в настоящее время их страна до сих пор одна не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. По состоянию на август к закупкам уже присоединились 18 стран. Глава МИД Польши заявил, что возникли определенные "вопросы" по финансированию инициативы, но пообещал, что страна все же выполнит свои обязательства.

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