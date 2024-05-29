На Чешскую инициативу выделили деньги только четыре страны – глава Минобороны

Яна Чернохова призвала других союзников присоединяться, поскольку покупать снаряды взаймы никто не будет

Яна Чернохова (Фото: Facebook)

Лишь четыре страны – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия – направили деньги на закупку артиллерийских снарядов Украине в рамках чешской инициативы. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Euractiv.

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Она отметила, что Чехия не будет покупать снаряды в долг и призвала остальных европейских союзников вкладываться в инициативу.

"Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не прислали средства, мы не можем продолжать закупки. Это своеобразный призыв к правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", – заявила чиновник.

Премьер Чехии Петр Фиала 28 мая отметил, что Киев может ожидать первой партии артснарядов 155-мм уже "в ближайшие дни". 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, заявил он.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

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