Британія витратить 245 млн фунтів на закупівлю артилерійських снарядів для ЗСУ

У Міноборони країни зауважили, що у великій війні артилерія "виявилася критичною" для успіхів України на полі бою

Український військовий зі снарядами 155-мм (Фото: EPA)

Впродовж наступного року Велика Британія витратить 245 млн фунтів (286,7 млн євро) на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого королівства.

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"Протягом наступного року Велика Британія витратить майже чверть мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для збільшення запасів України", – повідомляє відомство.

Окрім цього, Міноборони Британії повідомило, що країна підписала нову серію багатомільйонних контрактів з британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусениць для танків і бронетехніки для ЗСУ: це дозволить ремонтувати пошкоджену у бою техніку.

В оборонному відомстві зауважують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ артилерія "виявилася критичною" для успіхів України на полі бою, постійно погіршуючи стан російських сил та не даючи їм змоги "здійснити значні прориви".

Британське Міноборони зазначає, що Україна "особливо відзначена" завдяки високоефективному використанню своєї артилерії у контрбатарейному вогні, використовуючи надані Британією дрони та радіолокаційні системи для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та швидкого вогню у відповідь задля її знищення.

22 лютого голова Міноборони Британії Грант Шаппс повідомив, що країна надішле до України ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 000 українських військовослужбовців.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000. 7 лютого голова Євродипломатії заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

17 лютого президент Чехії Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

21 лютого генсек НАТО повідомив, що країни-члени НАТО закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" Альянсу в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

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