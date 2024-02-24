Снаряди 155 мм, техніка та артилерія. У Кабміні назвали пріоритети для оборонки на роки

Боєв заявив, що Україна вироблятиме озброєння разом зі США, Британією, Чехією, Німеччиною та Туреччиною

Артилерія ЗСУ (Фото: EPA/KATERYNA KLOCHKO)

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв заявив, що пріоритетом для України найближчими роками є власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

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За його словами, Україна вже уклала угоду зі США, Великою Британією, Чехією, Німеччиною та Туреччиною.

Він зазначив, що договори стосуються передання технологій, ремонту та обслуговування, ліцензованого та загального виробництва бронетехніки, боєприпасів, стрілецької зброї та артилерії.

"Все це тривалий процес, і з моменту підписання угоди до моменту випуску першого зразка продукції потрібен час. Наш пріоритет – це виробництво озброєння та техніки, яку постачають партнери, інновації та технології. Найбільше ми зацікавлені у локалізації виробництва снарядів 155 калібру", – сказав Боєв.

Чиновник заявив, що вже є домовленості з двома американськими компаніями щодо загального виробництва боєприпасів, реалізація проєктів триватиме два-три роки.

"Робити прогнози ми не можемо, оскільки потребу формує Генштаб. Ми беремо участь у найбільш технологічній війні поколінь, і жодна країна світу не може своїми потужностями забезпечити потребу української армії у протистоянні такої інтенсивності", – резюмував заступник міністра.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна у 2024 році зробить мільйон дронів.

Глава Мінстратегпрому Камишін згодом уточнив, що очільник держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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