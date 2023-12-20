Зеленський пообіцяв мільйон FPV-дронів у 2024 році. Міністр оголосив план щодо БпЛА на майбутнє

Глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що Україна в грудні почала виробляти понад 50 000 FPV-дронів на місяць

Олександр Камишін (Фото: Мінстратегпром)

Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін назвав плани щодо виробництва дронів на 2024 рік. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів — він уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони.

Камишін заявив, що вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

Крім FPV у 2024 році планується випустити понад 10 000 ударних дронів середньої дальності (сотні км), а також більш як 1000 дронів з дальністю польоту за 1000 км.

"Всі виробничі можливості готові, контрактація на 2024 рік починається", – наголосив міністр.

19 грудня у Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

З'явилися фото та відео польоту українського "шахеда". Це дрон-камікадзе AQ 400 Scythe.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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