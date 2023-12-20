Зеленський пообіцяв мільйон FPV-дронів у 2024 році. Міністр оголосив план щодо БпЛА на майбутнє
Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін назвав плани щодо виробництва дронів на 2024 рік. Про це він написав у Telegram.
За його словами, 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів — він уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони.
Камишін заявив, що вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
Крім FPV у 2024 році планується випустити понад 10 000 ударних дронів середньої дальності (сотні км), а також більш як 1000 дронів з дальністю польоту за 1000 км.
"Всі виробничі можливості готові, контрактація на 2024 рік починається", – наголосив міністр.
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- З'явилися фото та відео польоту українського "шахеда". Це дрон-камікадзе AQ 400 Scythe.
- Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.
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