RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет" — це "Перун". Коментар віцепрем'єра: фото

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 10:32
Україна скоро відправить на війну свій
Дрон-камікадзе "Ланцет" (Фото: скриншот з відео)

Україна розробляє свою версію дрона-камікадзе "Ланцет" під назвою "Перун", зараз відбувається масштабування проєкту. Про це йдеться у передачі на каналі Pressing.

За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, який опікується питанням безпілотників в уряді, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

"Ми зараз займаємося масштабуванням, є чітке бачення щодо термінів та кількості. Сьогодні "Ланцет" — це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику застосування. Щомісяця виробляють сотні "Ланцетів", це велика загроза", — сказав Федоров.

Він зазначив, що Україна має розвивати засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть від дронів кожну одиницю техніки на фронті.

"Війна переходить у боротьбу інженерів", — наголосив міністр.

Автор каналу додав, що "український Ланцет" матиме назву "Перун" — його нещодавно презентували на одному із заходів.

Проєкт українського ''Ланцета'' під назвою ''Перун'' (Фото: скриншот із відео Pressing)

Проєкт українського ''Ланцета'' під назвою ''Перун'' (Фото: скриншот із відео Pressing)

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

Читайте також: Російські дрони "Ланцет" літають на чеських двигунах. Виробник визнав проблему — фото

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратимихайло федоровРЕБдрони-камікадзеланцет
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 