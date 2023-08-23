Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет" — це "Перун". Коментар віцепрем'єра: фото

Україна розробляє свою версію дрона-камікадзе "Ланцет" під назвою "Перун", зараз відбувається масштабування проєкту. Про це йдеться у передачі на каналі Pressing.

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За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, який опікується питанням безпілотників в уряді, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.

"Ми зараз займаємося масштабуванням, є чітке бачення щодо термінів та кількості. Сьогодні "Ланцет" — це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику застосування. Щомісяця виробляють сотні "Ланцетів", це велика загроза", — сказав Федоров.

Він зазначив, що Україна має розвивати засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть від дронів кожну одиницю техніки на фронті.

"Війна переходить у боротьбу інженерів", — наголосив міністр.

Автор каналу додав, що "український Ланцет" матиме назву "Перун" — його нещодавно презентували на одному із заходів.

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, Ланцети– один із найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю , а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".

В ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує щодо кількості.

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