Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет" — це "Перун". Коментар віцепрем'єра: фото
Україна розробляє свою версію дрона-камікадзе "Ланцет" під назвою "Перун", зараз відбувається масштабування проєкту. Про це йдеться у передачі на каналі Pressing.
За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, який опікується питанням безпілотників в уряді, є виробники, які вже зробили відповідний продукт.
"Ми зараз займаємося масштабуванням, є чітке бачення щодо термінів та кількості. Сьогодні "Ланцет" — це досить ефективна зброя. Ми аналізуємо статистику застосування. Щомісяця виробляють сотні "Ланцетів", це велика загроза", — сказав Федоров.
Він зазначив, що Україна має розвивати засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть від дронів кожну одиницю техніки на фронті.
"Війна переходить у боротьбу інженерів", — наголосив міністр.
Автор каналу додав, що "український Ланцет" матиме назву "Перун" — його нещодавно презентували на одному із заходів.
- 23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".
- На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".
- В ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує щодо кількості.
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