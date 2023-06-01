RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: На фронті росіяни активно застосовують ударні дрони "Ланцет". Ми їх збиваємо кулеметами

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 10:33
ЗСУ: На фронті росіяни активно застосовують ударні дрони
Сергій Череватий (Фото: скриншот з відео)

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські воїни навчилися ефективно протистояти дронам-камікадзе "Ланцет", якими росіяни атакують позиції Сил оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог активно застосовує "Ланцети" на фронті, проте українські бійці навчилися їх нищити.

"Насамперед за допомогою великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", — сказав Череватий.

Щодо ситуації в Бахмуті він заявив, що противник продовжує ротацію — за добу було 436 обстрілів, 59 загарбників убито, 103 поранено, одного взято в полон.

Також знищено дві станції радіоелектронної боротьби, безпілотник Zala, дві машини з боєприпасами, два склади з боєприпасами, протитанковий комплекс та гармата "Гіацинт". 

ДОВІДКА. ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет") – безпілотний/баражувальний боєприпас, розроблений російською компанією ZALA (входить до концерну "Калашников"). Призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу. Виробник також нібито проводить експерименти щодо ураження великих ворожих ударних БПЛА в польоті.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасбахмутдрони-камікадзеСергій Череватийланцет
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 