ЗСУ: На фронті росіяни активно застосовують ударні дрони "Ланцет". Ми їх збиваємо кулеметами
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські воїни навчилися ефективно протистояти дронам-камікадзе "Ланцет", якими росіяни атакують позиції Сил оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворог активно застосовує "Ланцети" на фронті, проте українські бійці навчилися їх нищити.
"Насамперед за допомогою великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", — сказав Череватий.
Щодо ситуації в Бахмуті він заявив, що противник продовжує ротацію — за добу було 436 обстрілів, 59 загарбників убито, 103 поранено, одного взято в полон.
Також знищено дві станції радіоелектронної боротьби, безпілотник Zala, дві машини з боєприпасами, два склади з боєприпасами, протитанковий комплекс та гармата "Гіацинт".
- Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
- За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
- В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу.
Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута
Коментарі