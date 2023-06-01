ЗСУ: На фронті росіяни активно застосовують ударні дрони "Ланцет". Ми їх збиваємо кулеметами

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські воїни навчилися ефективно протистояти дронам-камікадзе "Ланцет", якими росіяни атакують позиції Сил оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог активно застосовує "Ланцети" на фронті, проте українські бійці навчилися їх нищити.

"Насамперед за допомогою великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", — сказав Череватий.

Щодо ситуації в Бахмуті він заявив, що противник продовжує ротацію — за добу було 436 обстрілів, 59 загарбників убито, 103 поранено, одного взято в полон.

Також знищено дві станції радіоелектронної боротьби, безпілотник Zala, дві машини з боєприпасами, два склади з боєприпасами, протитанковий комплекс та гармата "Гіацинт".

ДОВІДКА. ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет") – безпілотний/баражувальний боєприпас, розроблений російською компанією ZALA (входить до концерну "Калашников"). Призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу. Виробник також нібито проводить експерименти щодо ураження великих ворожих ударних БПЛА в польоті.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

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