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МО: У Бахмуті "вагнерівців" змінюють на кадрові війська, окупанти повільніше наступають

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29.05.2023, 11:41
МО: У Бахмуті
Бахмут (Фото: 93 Холодний Яр)

Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, через це інтенсивність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку суттєво знизилася. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку, проте ЗСУ не дають цього зробити.

Водночас, пише Маляр, інтенсивність ворожих артобстрілів не зменшилася.

За її словами, українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Маляр зазначила, що на півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів, а на півдні від міста Росія робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

22 травня Маляр повідомляла, що у Бахмуті окупанти проводять зачистку у захоплених районах, стягуючи туди додаткові сили.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
  • 28 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

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Мілана Головань
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війнаВагнерГанна Малярбахмут
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