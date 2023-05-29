МО: У Бахмуті "вагнерівців" змінюють на кадрові війська, окупанти повільніше наступають

Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, через це інтенсивність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку суттєво знизилася. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, росіяни намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку, проте ЗСУ не дають цього зробити.

Водночас, пише Маляр, інтенсивність ворожих артобстрілів не зменшилася.

За її словами, українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Маляр зазначила, що на півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів, а на півдні від міста Росія робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

22 травня Маляр повідомляла, що у Бахмуті окупанти проводять зачистку у захоплених районах, стягуючи туди додаткові сили.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

28 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

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