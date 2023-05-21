Росія втратила у боях за Бахмут 100 тисяч осіб – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії.

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"Про Бахмут говорять – втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 000 осіб у Бахмуті. Це тяжко буде компенсувати. Не важливо, окупований він чи ні – там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", – сказав він.

Байден говорив про Бахмут у контексті очікуваного контрнаступу України та можливості участі в ньому винищувачів F-16.

Президент США вважає, що F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті і не встигнуть допомогти під час очікуваного контрнаступу.

"Але вони будуть задіяні в тому випадку, якщо Україна досягне успіхів у короткостроковій перспективі", – сказав президент.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті втратили 70 000 осіб вбитими та пораненими.

20 травня Росія заявила про взяття Бахмута, Україна це заперечує.

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