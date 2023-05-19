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Резніков: У Бахмуті росіяни зазнали до 70 000 втрат вбитими та пораненими

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 15:07
Резніков: У Бахмуті росіяни зазнали до 70 000 втрат вбитими та пораненими - Фото
Олексій Резніков (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті загалом зазнали близько 70 000 втрат вбитими та пораненими. Про це він повідомив у кулуарах Україно-американського форуму, пише РБК-Україна.

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"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 000 втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих і поранених разом", – зазначив посадовець.

Резніков підкреслив, що українські військові, які тримають оборону в Бахмуті, "роблять важливу річ" – зменшують наступальний потенціал армії РФ і таким чином не дають ворогові піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.

"За нашими оцінками, вони (росіяни. – Ред.) по батальйону в день там втрачають і продовжують це робити", – додав глава Міноборони.

  • 17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів.
  • 18 травня бійці 3-ї штурмової бригади заявили, що здійснили прорив вглиб на 700 м, знищивши щонайменше 50 загарбників.

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Олег Васьків
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війнаОлексій Резніковбахмутвтрати росії
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