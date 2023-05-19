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Генштаб: Важкі бої за Бахмут та дорогу на Костянтинівку. Штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 06:52
Генштаб: Важкі бої за Бахмут та дорогу на Костянтинівку. Штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Бахмуті тривають важкі бої, російські окупанти також штурмують Авдіївку та Мар'їнку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку, минулої доби на Донбасі сталося 29 бойових зіткнень.

Триває наступ росіян на Бахмут, у місті йдуть важкі бої. Також ворог безуспішно атакував у напрямку Іванівського (траса на Костянтинівку).

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

У районі Авдіївки загарбники наступали у бік Сєверного та Первомайського, успіху не мали.

Фронт в районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Сили оборони відбили численні атаки у районі Мар'їнки, а також у напрямку Новомихайлівки.

Фронт у районі Мар'їнки (Мапа: Military Land)

Українська авіація за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження озброєнь та техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на позиціях, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та станцію радіолокації.

  • 17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів, а окупанти "зайняли вигідніші рубежі".
  • У Генштабі ЗСУ заявляли про тяжкі бої в Бахмуті та про російський штурм траси постачання на Костянтинівку.
  • Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого ув'язненого з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати у Бахмуті величезні".

Читайте також: "Я тобі не брат!": ЗСУ беруть полоненого під Бахмутом, відео з нагрудної камери

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасавдіївкаГенштабМар'їнкабахмут
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