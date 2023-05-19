UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Тяжелые бои за Бахмут и дорогу на Константиновку. Штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 06:52
ВСУ: Тяжелые бои за Бахмут и дорогу на Константиновку. Штурмы Авдеевки и Марьинки — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты также штурмуют Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за минувшие сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений.

Продолжается наступление россиян на Бахмут, в городе идут тяжелые бои. Также враг безуспешно атаковал в направлении Ивановского (трасса на Константиновку).

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Авдеевки захватчики наступали в сторону Северного и Первомайского, успеха не имели. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Силы обороны отбили многочисленные атаки в районе Марьинки, а также в направлении Новомихайловки. 

Фронт в районе Марьинки (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения вооружений и техники, склад боеприпасов, три артиллерийских подразделения на позициях, зенитно-ракетный комплекс, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию. 

  • 17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".
  • В Генштабе ВСУ заявляли о тяжелых боях в Бахмуте и о российском штурме трассы поставок на Константиновку.
  • Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромны".

Читайте также: "Я тебе не брат!": ВСУ берут пленника под Бахмутом, видео из нагрудной камеры

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассавдеевкаМарьинкабахмутгенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 