ВСУ: Тяжелые бои за Бахмут и дорогу на Константиновку. Штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты также штурмуют Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за минувшие сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений.

Продолжается наступление россиян на Бахмут, в городе идут тяжелые бои. Также враг безуспешно атаковал в направлении Ивановского (трасса на Константиновку).

В районе Авдеевки захватчики наступали в сторону Северного и Первомайского, успеха не имели.

Силы обороны отбили многочисленные атаки в районе Марьинки, а также в направлении Новомихайловки.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения вооружений и техники, склад боеприпасов, три артиллерийских подразделения на позициях, зенитно-ракетный комплекс, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".

В Генштабе ВСУ заявляли о тяжелых боях в Бахмуте и о российском штурме трассы поставок на Константиновку.

Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромны". Читайте также: "Я тебе не брат!": ВСУ берут пленника под Бахмутом, видео из нагрудной камеры

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