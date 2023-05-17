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"Потери в Бахмуте огромные". Сырский показал допрос пленного уголовника из Вагнера – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 20:31
Пленный уголовник Денис Ватрушев (фото: скриншот с видео)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, который был захвачен в районе Бахмута.

По его словам, на видео 39-летний Денис Ватрушев из Ханты-Мансийского округа, который был завербован в группу Вагнера в одной из колоний Тюмени, где сидел за убийство. 
В бою под Бахмутом он получил минно-взрывную травму ноги и был брошен своими "товарищами". Ватрушев просидел с ранением четыре дня и попал в плен к Силам обороны. 

Пленный рассказал, что пошел в Вагнер в декабре 2022 года – ему обещали свободу через несколько месяцев службы и якобы говорили, что он будет стоять на блокпостах, а не воевать. 

Он сказал, что вагнеровцам не дают нормальной еды и воды, а из аптечки у него был только старый резиновый жгут.

"Тут мясорубка. Окоп смерти – там труп на трупе лежит. Они даже трупы не выносят. Под Бахмутом был ранен в ногу, группа просто бросила. Потери в Вагнере очень-очень большие. Это вообще не стоит никаких денег. Трупы лежат друг на друге. Они их просто отправляют на убой", – заявил пленный.

Внимание. Видео 18+. Присутствует ненормативная лексика. 

  • 16 мая 2023 года генерал-полковник Александр Сырский заявил, что "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку.
  • В тот же день замминистра обороны Анна Маляр отметила, что за несколько дней Силы обороны освободили на север и юг от Бахмута территорию около 20 кв. км.
  • Бахмут. Силы обороны отвоевали еще до 500 м. Оккупанты "заняли более выгодные рубежи". 

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Дмитрий Гриниченко
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