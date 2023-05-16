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Генерал Сырский: "Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 11:17
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Невзирая на то, что у российских оккупантов больше ресурсов, Силы обороны разрушают их планы, и фронтовой Бахмут станет для противника "мышеловкой". Об этом после очередного визита на Бахмутское направление фронта сообщил в Telegram генерал-полковник Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что, используя принцип активной обороны, Силы обороны прибегают к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку", – подчеркнул он.

Вместе с командирами частей и подразделений они "обсуждены и приняты необходимые решения" для продолжения оборонной операции.

"Просчитали все возможные сценарии развития событий", – лаконично сообщил Сырский.

Генерал отметил наградами защитников и вручил бойцам подарки, отметив их за героизм, в частности, военнослужащих 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя.

Новость дополняется...

  • 15 мая Сырский предостерег, что локальные успехи в районе Бахмута нужно именно так и воспринимать – как "частичные" успехи.
  • Вечером 15 мая спикер Восточной группировки войск Череватый сообщил, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".
Євген Пилипенко
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войнабахмуталександр сырский
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