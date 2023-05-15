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Бахмут стоит. Появились новые кадры несломленного, но уничтоженного города – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 22:47
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Сводная тактическая группа "Адам" опубликовала новое видео из Бахмута, где продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами. Видео размещено на Facebook-странице группы "Адам", в которую входят операторы БПЛА и бойцы огневой поддержки.

На видео, которое заснял дрон, показана панорама разрушенного, охваченного дымом Бахмута.

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Наталья Медведева
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войнабахмут
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