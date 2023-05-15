Сводная тактическая группа "Адам" опубликовала новое видео из Бахмута, где продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами. Видео размещено на Facebook-странице группы "Адам", в которую входят операторы БПЛА и бойцы огневой поддержки.
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На видео, которое заснял дрон, показана панорама разрушенного, охваченного дымом Бахмута.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
- Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".
- 15 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до двух километров в результате контратак.
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